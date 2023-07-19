الداخلية تضبط لصا شرع فى سرقة مكتب بريد بالمنيا

كتب محمود عبد الراضي

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا بقيام أحد الأشخاص بالدخول لمكتب بريد بإحدى قرى مركز شرطة المنيا ، وقيامه بإشهار سلاح نارى " طبنجة " وإطلاق أعيرة نارية لتهديد العاملين فى محاولة منه لسرقة مكتب البريد وحال قيام الأمن الإدارى بالتصدى له لاذ بالهرب مستقلاً دراجة نارية "بدون لوحات معدنية " دون الإستيلاء على أى مسروقات أو حدوث تلفيات بالمكتب.

بإجراء التحريات تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مرتكب الواقعة (عامل - مقيم بدائرة المركز).. وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بقصد السرقة، كما أرشد عن (السلاح والدراجة النارية المستخدمين فى إرتكاب الواقعة).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.