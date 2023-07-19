اليوم السابع
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الداخلية تضبط لصا شرع فى سرقة مكتب بريد بالمنيا

الأربعاء، 19 يوليو 2023 07:48 م
الداخلية تضبط لصا شرع فى سرقة مكتب بريد بالمنيا حبس - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا بقيام أحد الأشخاص بالدخول لمكتب بريد بإحدى قرى مركز شرطة المنيا ، وقيامه بإشهار سلاح نارى " طبنجة " وإطلاق أعيرة نارية لتهديد العاملين فى محاولة منه لسرقة مكتب البريد وحال قيام الأمن الإدارى بالتصدى له لاذ بالهرب مستقلاً دراجة نارية "بدون لوحات معدنية " دون الإستيلاء على أى مسروقات أو حدوث تلفيات بالمكتب.
 
بإجراء التحريات تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مرتكب الواقعة (عامل - مقيم بدائرة المركز).. وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بقصد السرقة، كما أرشد عن (السلاح والدراجة النارية المستخدمين فى إرتكاب الواقعة).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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