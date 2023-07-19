الداخلية تضبط طرفى مشاجرة بشمال سيناء

كتب محمود عبد الراضي

عقب رصد الأجهزة الأمنية تعليق مدعوم بمقطع فيديو على أحد الحسابات بموقع التواصل الإجتماعى " فيس بوك" تضمن قيام قائد سيارة (ملاكى) بالإصطدام بأحد الأشخاص بمدينة العريش بشمال سيناء على إثر وجود خلافات سابقة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 18 الجارى تبلغ لقسم شرطة ثان العريش بوجود مشاجرة بدائرة القسم بين كلٍ من طرف أول (4 أشخاص – أحدهم مصاب بجرح قطعى بالذراع – مقيمين بدائرة قسم شرطة ثالث العريش) ، طرف ثان (4 أشخاص – إثنين منهم مصابين بجروح متفرقة بالجسم – مقيمين بدائرة قسم شرطة ثان العريش).. حيث تم ضبط طرفى المشاجرة وبسؤالهم تبادلوا الإتهامات فيما بينهم، وذلك لحدوث مشادة كلامية تطورت لمشاجرة تعدى خلالها كلاً منهما على الأخر بالضرب وإحداث ما بهم من إصابات بسبب خلافات بينهم .. وتبين أنه أثناء هروب الطرف الأول بسيارة قيادة أحدهم إصطدموا بأحد المواطنين (مقيم بدائرة القسم) مما أحدث إصابته عن طريق الخطأ.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.