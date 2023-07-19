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الداخلية تضبط تشكيلا عصابيا نسائيا سرق "جوهرجى" فى مدينة 6 أكتوبر

الأربعاء، 19 يوليو 2023 04:29 م
الداخلية تضبط تشكيلا عصابيا نسائيا سرق "جوهرجى" فى مدينة 6 أكتوبر المتهمون
كتب محمود عبد الراضى ـ إيهاب المهندس

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كشفت الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع "فيس بوك" يتضمن قيام ثلاث سيدات بسرقة مشغولات ذهبية من داخل محل للمصوغات بالجيزة، وضبطت مرتكبى الواقعة.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول منشور مدعوم بمقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن توثيق لقيام ثلاث سيدات بسرقة مشغولات ذهبية من داخل محل للمصوغات بمدينة السادس من أكتوبر بالجيزة.

بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (3 سيدات "لهن معلومات جنائية ، وإحداهن مطلوب التنفيذ عليها فى 9 أحكام قضائية" - وشخصين) وبحوزتهم (مبلغ مالى – عدد من المشغولات الذهبية "حصيلة سرقة المحل المشار إليه") وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص فى سرقات محلات المصوغات بأسلوب "المغافلة"، وقيامهم بالهرب باستخدام سيارة بمساعدة شخصين، وتم بإرشادهم ضبط السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية.


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