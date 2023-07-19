الخارجية الأوكرانية: روسيا انسحبت من صفقة الحبوب لرفع أسعارها

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قال دميترو كوليبا وزير الخارجية الأوكراني، إن روسيا انسحبت من مبادرة حبوب البحر الأسود، بهدف ارتفاع أسعار الحبوب وبيع أكبر قدر ممكن من حبوبها بأسعار مرتفعة مع خلطها بالحبوب الأوكرانية المسروقة.

وأضاف كوليبا "الروس يريدون جني الأموال من هذا لتمويل آلتهم العسكرية.. هذا صحيح بنسبة 100% لأننا نرى أنه بينما يغلقون ممر البحر الأسود، تبحر سفن الحبوب الروسية بكامل طاقتها من روسيا عبر البحر الأسود إلى أسواق أخرى".. حسبما ذكرت وكالة أنباء يوكرين فورم الأوكرانية.



ووفقا له، فإن روسيا تساوم دائما على شيئين؛ المال والأرض، موضحا أن أوكرانيا تدرك محاولات روسيا للتوصل إلى ترتيبات بديلة لإمدادات الحبوب الإنسانية لإظهار أنه يمكن القيام بذلك بدون أوكرانيا .



وقال كوليبا "نعرف مضمون هذه المبادرة، ونعرف الدول التي عرضوها عليها"، مشيرا إلى أنه إذا تم تنفيذها، فسيعني ذلك أنهم سيشاركون في مخطط روسيا، مؤكدا على أن أوكرانيا تعمل على منع حدوث ذلك.



وتابع "إذا كانت هناك إرادة سياسية لضمان توريد الحبوب الأوكرانية إلى الأسواق العالمية، فلا بد من وجود طريقة للقيام بذلك".