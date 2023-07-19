اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 19 يوليو 2023 04:39 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الحكومة توافق على تمويل بين مصر وكوريا الجنوبية لتصنيع وتوريد 40 وحدة قطار

الأربعاء، 19 يوليو 2023 03:09 م
الحكومة توافق على تمويل بين مصر وكوريا الجنوبية لتصنيع وتوريد 40 وحدة قطار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
كتبت هند مختار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق ترتيبات تمويل بين حكومتي جمهورية مصر العربية، وجمهورية كوريا الجنوبية، من خلال بنك التصدير والاستيراد الكورى، لتنفيذ مشروع تصنيع وتوريد 40 وحدة قطار (320 عربة) للخطين الثاني والثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، بالتعاون مع شركة "هيونداي روتيم الكورية" والشركة الوطنية لصناعة السكك الحديد "نيرك"، في منطقة شرق بورسعيد، والموقع بتاريخ 12 يونيو 2023.
 
ويأتي تنفيذ هذا المشروع في إطار توطين صناعة السكك الحديدية في مصر، وخاصة الوحدات المتحركة ذات الجر الكهربائي، بما يُؤمن مُتطلبات الدولة المصرية في هذا الشأن، وتحقيق زيادة القدرة على التصدير إقليمياً ودولياً، خاصة إلى أفريقيا، من خلال إقامة مركز تصنيع عالميّ في مثل هذه الصناعات الثقيلة والاستراتيجية، ومواجهة الزيادة في عدد الركاب المستخدمين للخطين الثاني والثالث لمترو الأنفاق، علاوة على تخفيض زمن التقاطر لهذين الخطين، بالإضافة إلى توفير ما يقرب من 5000 فرصة عمل في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في إطار خطة التنمية الاستراتيجية للدولة 2030.
 
3.وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الخطابات المتبادلة بين حكومتي جمهورية مصر العربية، ومملكة اسبانيا، حول منحة مقدمة من الوكالة الاسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، لتمويل "دعم تحديث الموارد المائية بقطاع الزراعة في مصر"، والموقعة في 5 يونيو 2023.
 
تأتي هذه المنحة في إطار سعي الحكومتين لتعزيز التعاون بينهما في تكريس ممارسات الري المُبتكرة، لمساعدة المزارعين على رفع كفاءة استخدام المياه وزيادة الإنتاجية المحصولية وتعزيز الأمن الغذائي، مع التبادل المستمر للمعرفة والخبرات.

مجلس الوزراء

الحكومه

مترو الانفاق

كوريا

قرارات مجلس الوزراء

أهم قرارات مجلس الوزراء

آخر قرارات مجلس الوزراء

قرارات مجلس الوزراء اليوم

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

الحكومة توافق على إنشاء "جامعة سفنكس" الخاصة بأسيوط الجديدة

الأربعاء، 19 يوليو 2023 02:59 م

الحكومة إنشاء جامعة أهلية باسم "الجامعة الوطنية الأهلية للعلوم والتكنولوجيا"

الأربعاء، 19 يوليو 2023 02:58 م

الحكومة توافق على منح الرخصة الذهبية لـ5 مشروعات جديدة

الأربعاء، 19 يوليو 2023 02:58 م

الحكومة توافق على إلغاء العمل بقانون مكافحة الجُذام

الأربعاء، 19 يوليو 2023 02:53 م

رئيس الوزراء: تخفيف أحمال الكهرباء بسبب الموجة الحارة الشديدة.. مصطفى مدبولى: زيادة استهلاك الطاقة الكهربائية تخفض ضغوط الغاز فى الشبكات.. ويؤكد: نحن حاليا فى فترة تخفيف مؤقتة حتى استعادة الشبكة للضغوط العادية

الأربعاء، 19 يوليو 2023 01:37 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة