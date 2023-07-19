اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 19 يوليو 2023 04:20 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الحكومة تستهدف 994 مشروعا فى قطاع الشباب والرياضة خلال 23/24

الأربعاء، 19 يوليو 2023 04:00 ص
الحكومة تستهدف 994 مشروعا فى قطاع الشباب والرياضة خلال 23/24 مجلس الشيوخ - أرشيفية
كتبت نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ألقى تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب هاني سري الدين، الضوء على ما أبرزته وثيقة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية الجديدة، حول التنمية البشرية والاجتماعية والإنجازات المحققة فى قطاع التموين والتجارة الداخلية، وكذلك الخدمات الثقافية والخدمات الشبابية والرياضية والتنمية العمرانية. 
 
وقالت اللجنة البرلمانية إن اللجنة سلطت الضوء على المستهدفات في هذه القطاعات الحيوية والخدمات التي أولت لها أهمية خاصة من خلال رفع كفاءة مستوى الأداء واستكمال عدد من المشروعات المختلفة، منها تنمية وتطوير التجارة الداخلية ومشروعات المنافذ التسويقية وتوريد السلع، بالإضافة إلى إنهاء 120 مشروعا في قطاع الخدمات الثقافية، واستهداف نحو 994 مشروعًا فى قطاع الشباب والرياضة. 
 
جاء ذلك بتقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى الجديد 2024/2023، والتى وافق عليها المجلس النيابي برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق. 
 
وكانت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد قد ألقت بيانا حول مشروع خطة التنمية للعام المالي الجديد، موضحة أهم الـمُرتكزات التي استندت إليها خِطة عام 23/ 2024، وفي مقدمتها الالتزام الكامل بأهداف محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، تأكيدًا للحق في التنمية الذي توليه الدولة المصرية أهمية قصوى في توجهها التنموي. 
 
يأتي ذلك إلى جانب الوفاء بالاستحقاقات الدستورية الـمُتعلّقة بمُخصّصات الإنفاق العام على الصحة والتعليم المدرسي والجامعي والبحث العلمي، والـمُحددة بما لا يقل عن 10% من الناتج القومي الإجمالي.

مجلس الشيوخ

الحكومة

الشباب

الرياضة

الثقافة

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ: كلمة الرئيس السيسي بمؤتمر دول جوار السودان تؤكد محورية دور مصر لإقرار السلام والأمن بأفريقيا والشرق الأوسط.. التعاون والتنمية ثوابت مصرية تواجه الدمار والفوضى

الخميس، 13 يوليو 2023 10:13 م

كشف حساب النائب حازم الجندى عن دور الانعقاد الثالث بمجلس الشيوخ ..التفاصيل

الثلاثاء، 11 يوليو 2023 12:00 م

محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ : تعديلات قانون الاستثمارهدفها دعم المستثمرين ومجتمع الأعمال وجذب استثمارات جديدة .. تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بزيادة الصادرات وتقليل الفجوة الدولارية

الأحد، 09 يوليو 2023 12:57 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة