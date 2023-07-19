وقال المسئول الصومالى - فى تصريح أوردته وكالة الأنباء الصومالية (صونا)- إن "الجيش الصومالي قتل في عملية عسكرية 30 مسلحا من مليشيات الشباب صباح اليوم، كما تمكنت القوات المسلحة من تدمير معقل الخلايا الإرهابية هناك"، مضيفا أن "الجيش صادر أيضا، أسلحة ومعدات عسكرية فى حوزة المتطرفين".