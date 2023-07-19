التحفظ على 1000 عبوة دواء بصيدلية دون تراخيص خلال حملات رقابية بالشرقية

ضبطت مديرية التموين بالشرقية، 1000 عبوة دواء داخل أحد الصيدليات غير المرخصة و40 كيلو سمك مجمد مجهول المصدر خلال حملات رقابية على الأنشطة التجارية بمركز فاقوس.

قامت إدارة تموين فاقوس برئاسة محمد سليمان مدير الإدارة بحملة تموينية بالإشتراك مع مفتشي هيئة الدواء بالشرقية لضبط صيدليات بيع الأدوية البشرية والتي تعمل بدون ترخيص أسفرت الحملة عن ضبط أحد الصيدليات غير المرخصة بدائرة بندر فاقوس و التحفظ على 1000 علبة دواء تحت إذن وتصرف النيابة العامة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد صاحبها وتحرير المحضر رقم ( 4922 ) لسنة 2023 م ، جنح قسم شرطة فاقوس وذلك لإدارته وتشغيله صيدلية لبيع الأدوية البشرية بدون ترخيص من الجهات المختصة.

وفي سياق متصل قامت إدارة تموين فاقوس بحملة مشتركة مع الإدارة البيطرية بفاقوس للمرور على محلات وثلاجات اللحوم والأسماك للوقوف على مدى صلاحية السلع المعروضة للإستهلاك الآدمى والتأكد من مصدرها وقد أسفر المرور عن ضبط أحد مصانع الرنجة المدخنة و التحفظ على 40 كجم سمك مجمد لعدم وجود الفواتير والمستندات الدالة على مصدرها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد صاحب المصنع وتحرير المحضر رقم 11114 لسنة 2023 جنح مركز شرطة فاقوس.