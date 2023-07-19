"البيئة" تنجح فى إنقاذ طائر البجعة البيضاء الكبيرة قبل بيعها فى بورفؤاد.. صور

كتبت منال العيسوي

نجح فريق إدارة محمية أشتوم الجميل فى إنقاذ طائر "بيليكان" المعروف باسم طائر "البجعة البيضاء الكبيرة"، وقد نجح الفريق فى إنقاذه من أحد الباعة بسوق بورفؤاد العمومى، بمحافظة بورسعيد ووضعه تحت الرعاية البيطرية لاستعادة قدرته علي الحياة في بيئته الطبيعية، وذلك استمراراً لجهود وزارة البيئة فى منع الاتجار غير المشروع فى الحياة البرية، تحت إشراف وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد .

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن أحد حماة الحياة البرية من المجتمع المدني بمدينة بورسعيد قد قام بتقديم شكوى للوزارة تفيد بحيازة أحد الباعة بسوق بور فؤاد العمومي لطائر بري يشبه البجعة بغرض الزينة بالمخالفة لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته، بالإضافة إلى الاتفاقيات الدولية الموقعة مصر عليها والمعنية بالحفاظ على التنوع البيولوجي والثروات الطبيعية وحماية الطيور المهاجرة، حيث إنه من الطيور المهاجرة ومحظور صيده دوليا.

وكانت الدكتورة ياسمين فؤاد قد أصدرت توجيهاتها بسرعة إنقاذ الطائر وتحديد نوعه واتخاذ كافة الإجراءات لحمايته وإعادة إطلاقه لبيئته الطبيعية بعد التأكد من سلامته وقدرته علي مواصلة الحياة في بيئته الطبيعية.

وقد قام فريق إدارة محمية أشتوم الجميل بضبط الطائر، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وإجراء كافة القياسات المطلوبة والكشف عليه ظاهرياً وعمل القياسات لتحديد نوعه وحالته الصحية، وقد أثبت من المعاينة أنه طائر البيليكان، وفى حالة إعياء شديدة يستجوب معه وضعه تحت الرعاية البيطرية لإعادة تأهيله وتغذيته، لاستعادة قدرته علي مواصلة الحياة في بيئته الطبيعية قبيل إعادة إطلاقه لبيئته الطبيعية بمحمية آشتوم الجميل.

وأشادت د. ياسمين فؤاد بدور المجتمع المدني في إنقاذ الطائر وهو ما يعكس الوعى بأهمية تلك الثروات الطبيعية ونجاح برامج الوزارة فى نشر الوعى بأهمية دور المجتمع فى حماية البيئة وخلق قنوات تواصل مستمرة وفعالة من أجل حماية البيئة.

وجدير بالذكر أنه تم توعية التجار بطائر البيليكان ، حيث أنه طائر بري لاحم مختلف عن البجعة العاشبة وهو أحد الطيور المهاجرة التي تتعرض للأعياء الشديد والمرض والنفوق في حالة البعد عن بيئته الطبيعية.

وتهيب الوزارة بالمواطنين بالاشتراك فى حماية الكائنات المهددة بالانقراض للحفاظ على التنوع البيولوجي والثروات الطبيعية بالإبلاغ عن محاولات الاتجار غير المشروع فى تلك الكائنات من خلال الخط الساخن لوزارة البيئة 19808 من الساعة الثامنه صباحا وحتى السابعة مساء ماعدا العطلات الرسمية حتى الثالثة عصرا أو على رقم الواتس اب 01222693333 على مدار ال 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.



إنقاذ طائر البجعة