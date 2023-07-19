البورصة: تنفيذ صفقة على شركة جلوبال للتعليم بقيمة 46.9 مليون جنيه

كتب هانى الحوتى

كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على شركة جلوبال للتعليم بحجم تداول 46.9 مليون سهم بقيمة 46.9 مليون جنيه خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات)، كما تم تنفيذ صفقة على شركة بولي تكنيك للمعايرة بحجم تداول 3250 سهم بقيمة 1.3 مليون جنيه.

وبحسب التقرير اليومي للبورصة المصرية، بلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 47.1 مليون سهم بقيمة 58.9 مليون جنيه عبر تنفيذ 48 عملية.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد تباينت بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، آخر جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي هامشيًا فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات تقترب من 1.6 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.180 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 677.2 مليون ورقة مالية بقيمة 1.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 60.8 ألف عملية لعدد 200 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 85.98% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 6.12%، والعرب على 7.9%، واستحوذت المؤسسات على 25.04% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 74.95%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 67.5 مليون جنيه، 1.6 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 12.9 مليون جنيه، 2.3 مليون جنيه، 46.6 مليون جنيه، 7.2 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 17578 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 3218 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 21354 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 7359 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.61% ليغلق عند مستوى 3500 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.08% ليغلق عند مستوى 5185 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 1.27% ليغلق عند مستوى 5422 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.60% ليغلق عند مستوى 1344 نقطة.