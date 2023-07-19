الإسكندرية تستضيف البطولة العربية الـ23 لبناء الأجسام للعام الثانى على التوالى

شهد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية اليوم، المؤتمر الصحفي للإعلان عن استضافة الإسكندرية للبطولة العربية للناشئين والشباب والرجال لبناء الأجسام والكلاسيك والفيزيك، وذلك للعام الثانى على التوالى، والتي ستقام في الفترة من 17 حتى 20 نوفمبر 2023م.

وفي كلمته، أعرب اللواء محمد الشريف عن سعادته باستضافة الإسكندرية البطولة العربية لبناء الأجسام للعام الثاني على التوالي، كما رحب بكافة الوفود المشاركة في البطولة، مؤكدا أن الإسكندرية دائما تُرحب وتفتح ذراعيها لاستقبال واستضافة الأحداث الرياضية العالمية.

وأكد أن المحافظة حريصة على اتخاذ كافة الترتيبات التنسيقية بشأن تنظيم البطولة، وتوفير كامل الدعم والرعاية لجميع المشاركين في البطولة لإخراجها بشكل مشرف يليق بمكانة عروس البحر الأبيض المتوسط.

وتوجه المحافظ بخالص الشكر والتقدير للقائمين على تنظيم البطولة، متمنيًا التوفيق لجميع المشاركين وحصد العديد من البطولات وتمثيل بلادهم بشكل مُشرف خلال مشوارهم الرياضي.

ومن جانبه تقدم الدكتور عادل فهيم رئيس الاتحاد المصري والعربي والافريقي لكمال الأجسام بالشكر لمحافظ الإسكندرية و أوضح أن نجاح الإسكندرية في تنظيم البطولة العام الماضي جعل جميع الدول العربية المشاركة ترغب في إقامة البطولة للمرة الثانية على التوالي بالإسكندرية وهذا جعلنا نتطلع الي زيادة عدد الدول واللاعبين المشاركين في البطولة لهذا العام، مشيرًا إلى أنه في العام السابق شارك 350 لاعب يمثلون 13 دولة عربية.

جاء ذلك بحضور الدكتور المهندس عادل فهيم رئيس الاتحاد المصري والعربي والافريقي لكمال الأجسام، و ومحمد البطاط الأمين العام للاتحاد العربى.