الأرصاد: استمرار الموجة الحارة حتى الأسبوع المقبل تأثرا بـ"الهند الموسمى"

بسمة محمد

أعلنت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن استمرار ارتفاع درجات الحرارة بالتزامن مع الموجة الحارة التي تشهدها أغلب أنحاء الجمهورية، بسبب تأثرنا بامتداد منخفض الهند الموسمي على سطح الأرض، الذي يحمل كتلا هوائية شديدة الحرارة تمر على البحر المتوسط.

أضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يامصر»، المذاع على شاشة «القناة الأولى»، أن طبقات الجو العليا تتأثر بامتداد مرتفع جوي يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس بشكل كبير؛ مما يعمل على ارتفاع درجات الحرارة ونسب الرطوبة.

وأشارت إلى أن موجة الارتفاع بدرجات الحرارة بدأت يوم الخميس الماضي ومستمرة على مدار هذا الأسبوع والأسبوع المقبل، وأن الاستمرار في ارتفاعات درجات الحرارة لفترات طويلة أمرغير معتاد، وتابعت قائلة " الأجواء شديدة الحرارة رطبة بمعظم أنحاء الجمهورية"، ودرجات الحرارة العظمى على اليوم متوقع ان تكون 38 درجة مئوية وهي درجة الحرارة المقاسة في الظل، ولكن درجات الحرارة المحسوسة التي نشعر بها نتيجة لارتفاع نسب الرطوبة ستكون لـ40 درجة مئوية و41 درجة مئوية، ومع التعرض المباشر لآشعة الشمس نشعر بقيم حرارة أعلى من ذلك، وخلال فترات الليل، خصوصا مع غياب آشعة الشمس يحدث إنخفاضا بدرجات الحرارة.

وأضافت أن الطقس يشهد هدوءا نسبيا للرياح معظم المناطق، وهدوء سرعات الرياح يجعلنا نشعر بالرطوبة خلال فترات الليل، مما يشعرنا بارتفاع الحرارة فترات الليل، ولكن الطقس يكون معتدلا نوعا ما فترات الصباح في معظم محافظات الجمهورية، ومتوقع تكون للشبورة المائية على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة للمسطحات المائية، مؤكدة أن الشبورة المائية تؤدي لانخفاض بالرؤية الأفقية فترة الصباح الباكر ولكنها سرعان ما تتلاشى مع سطوع آشعة الشمس، واليوم تلاشت من على أغلب الطرق مع الساعة 7 صباحا ولكنها متوقع إستمرار تكونها الأيام المقبلة، محذرة من التواجد تحت آشعة الشمس المباشرة فترات سطوع آشعة الشمس.