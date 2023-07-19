احذر هذه الأطعمة تضر أسنانك.. أبرزها السكريات

كتبت فاطمة ياسر

عند اتباع بعض العادات غير الصحية تتعرض أسنانك للكثير من الأضرار، أبرزها تسوس الأسنان ، ولذا يجب الإهتمام بنظافة الأسنان بشكل دائم، وتجنب تعرضها للعديد من المشكلات. والحفاظ علي نظافة الأسنان يعد من الأمور الطبيعية التي يجب القيام بها للحد من الظهور بمظهر غير لائق أمام الآخرين، وأيضا لتجنب الإصابة بتسوس الأسنان، والاهتمام بصحتها ليس فقط بتنظيفها أكثر من مرة بفرشاة الأسنان، ولكن أيضا بإجراء فحوصات منتظمة عند الطبيب للاطمئنان.

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع " healthline"، أن هناك بعض الأطعمة التي تزيد من فرص الإصابة بالتسوس، وتلحق بضرر ملحوظ بصحة الأسنان، ومنها:

-التدخين.

-الإكثار من السكريات.

وبعض الأطعمة الأخرى، غير المتوقعة، حيث أشار العديد من الأطباء ، أن تناول الفواكه الحمضية تلحق الضرر بالأسنان، بالرغم من غناها بالعديد من العناصر الغذائية المفيدة والمهمة للجسم، ولكن الإسراف في تناولها يتسبب في تآكل مينا الأسنان وهذا يزيد من فرص التعرض للتسوس بمرور الوقت.

ومما لاشك فيه أن الإسراف أيضا في تناول السكريات والمشروبات الغنية بالسكر، يزيد من فرص الإصابة بتسوس الأسنان، ومنها المشروبات الغازية، والمربى والحلويات.

وأوضح التقرير، أن الإسراف في تناول القهوة والشاي والتدخين، يتسبب في زيادة تصبغ الأسنان، أي ظهورها بمظهر غير لائق نتيجة لحدوث تغير في لونهم الطبيعي.

وحول ذلك توصي الجمعية الأمريكية لصحة الأسنان، بالحد من تناول الأطعمة والمشروبات بين الوجبات، لأنها تزيد من فرص تعرض صحة الأسنان للخطر بسبب نوعية الطعام المتناول، ولكن إذا كنت ترغب في أخذ وجبة سناك يمكنك تناول الجبن أو المكسرات أو الفواكه والخضراوات.