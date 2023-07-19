اتهام 16 جمهوريا بالتزوير لصالح ترامب بولاية ميشيجان خلال انتخابات 2020

كتبت: نهال أبو السعود

وجه المدعي العام في ولاية ميشيجان الأمريكية تهما جنائية ضد 16 جمهوريا تصرفوا كمندوبين وهميين للرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب بولاية ميشيجان في عام 2020، حيث قدموا شهادات مزورة تؤكد أنهم مندوبون شرعيون في محاولة لإلغاء فوز جو بايدن في انتخابات الولاية.

أعلنت المدعية العامة دانا نيسيل ، وهي ديمقراطية أن جميع الأشخاص الـ 16 سيواجهون ثماني تهم جنائية ، بما في ذلك التزوير والتآمر لارتكاب تزوير الانتخابات وتصل اقصي عقوبة ضمن التهم الموجهة إلى السجن 14 عامًا.

قالت اسوشيتد برس ان انصار ترامب وقعوا شهادات تزعم زورا انه فاز بولاياتهم في سبع ولايات حاسمة ، بما في ذلك ميشيجان، وتم تجاهل الشهادات المزيفة انذاك ، لكن المحاولة خضعت للتحقيقات من قبل لجنة مجلس النواب التي حققت في اقتحام الكونجرس 6 يناير 2021.

وقالت نيسيل في بيان "أفعال المندوبين الكاذبة قوضت ثقة الجمهور في نزاهة انتخاباتنا ونعتقد أنها انتهكت بوضوح القوانين التي ندير من خلالها انتخاباتنا في ميشيجان."

قال أحد المتهمين ، جون هاجارد ، 82 عامًا إنه لا يعتقد أنه ارتكب أي خطأ متسائلا: "هل فعلت أي شيء غير قانونى؟ .. لا لم افعل"

في يناير من العام الماضي ، طلب نيسل من المدعين الفيدراليين فتح تحقيق جنائي مع الجمهوريين الستة عشر، وقالت في ذلك الوقت: "من الواضح أن هذا جزء من مؤامرة أكبر بكثير".

أشارت اسوشيتد برس إلى أن المندوبين هم أشخاص يتم تعيينهم لتمثيل الناخبين في الانتخابات الرئاسية، ويتم تحديد ناخبي الحزب الذين سيتم إرسالهم إلى الهيئة الانتخابية في التصويت الشعبي في كل ولاية ، التي تجتمع في ديسمبر بعد الانتخابات للتصديق على النتيجة.

كما تم تقديم شهادات هيئة انتخابية مزيفة تعلن فوز ترامب في ولايات أريزونا وجورجيا وميتشيجان ونيو مكسيكو ونيفادا وبنسلفانيا وويسكونسن.

تواجه مجموعة من حلفاء ترامب الآخرين في ميشيجان ، بما في ذلك المرشح السابق للمدعي العام الجمهوري ماثيو ديبيرنو ، تهمًا جنائية محتملة تتعلق بمحاولات الوصول إلى آلات التصويت بعد انتخابات 2020.