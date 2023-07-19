إيقاف القطار الخفيف فى التاسعة مساء اليوم 8 ساعات.. اعرف التفاصيل

كتب سيد الخلفاوى

تغلق الهيئة القومية للأنفاق، محطات القطار الكهربائى الخفيف ، فى التاسعة مساء اليوم الأربعاء، حتى الساعة الخامسة والنصف صباح اليوم التالى الخميس، لإجراء الإختبارات الدورية على أنظمة مكافحة الحريق وسحب الدخان بالمحطة التبادلية عدلي منصور وكذلك بمحطة بدر بالقطار الكهربائي الخفيف (LRT ).

وسيتم غلق محطات المشروع بالكامل من محطة عدلي منصور المركزية التبادلية وحتى محطة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة.



مواعيد آخر قطار: موعد قيام أخر قطار في يوم الاربعاء باتجاه العاصمة الإدارية الجديدة 7:30 مساءً.

موعد قيام آخر قطار في هذا اليوم باتجاه العبور الجديدة هو 7:45 مساءً.

موعد قيام أخر قطار في هذا اليوم من محطة الفنون والثقافة أو العبور الجديدة باتجاه محطة عدلي منصور هو 7:35 مساءً.

يعود جدول التشغيل اليومي للقطار الكهربائي الخفيف LRT في موعده المعتاد من الساعة السادسة صباحا إلى الساعة الحادية عشر مساء وذلك يوم الخميس الموافق 20 /7 من الشهر الجاري.