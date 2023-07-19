إطلاق إشارة التشغيل التجريبى لمشروع صرف صحى قرى أبوتشت بتكلفة 303 ملايين جنيه

قنا صابر سعيد

أطلق اللواء أشرف الداودي محافظ قنا ، إشارة التشغيل التجريبي لمشروع الصرف الصحي بقري أبو تشت ( بخانس، الشقيفي، الحسينات) بتكلفة إجمالية تصل إلى 303 مليون جنيه، ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، رافقه الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، والمهندس رجب عرفة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى، والدكتور علاء شاكر، مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بمحافظة قنا، والنائب عبد الفتاح الشحات، عضو مجلس النواب، وسيد تمساح، رئيس مدينة أبو تشت ، وأعضاء وحدة تنسيق برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بقنا، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وقال محافظ قنا، إن المشروع ضم كلا من محطة رفع صرف صحي قرية بخانس والتي ستعمل بطاقة 220 لتر / ثانية وتضم شبكات انحدار صرف صحي بطول 6500 متر ، وخط طرد صرف بطول 7307 متر ويستفيد من المشروع 16 الف نسمة من أهالى القرية.

وأوضح الداودي، أنه يضم صرف صحي الحسينات والتي تعمل بطاقة 580 لتر / ثانية وتضم شبكات انحدار صرف صحي بطول 13350 متر، وخط طرد صرف بطول 3100 متر ويستفيد من المشروع 15 ألف نسمة من أهالى القرية.

ومحطة صرف صحي الشقيفي والتي تعمل بطاقة 160 لتر / ثانية وتضم شبكات انحدار صرف صحي بطول 10142 متر ، وخط طرد صرف بطول 3805 متر ويستفيد من المشروع 10 آلاف نسمة من أهالى القرية.

وأضاف الداودي أن مشروعات برنامج تنمية صعيد مصر ساهمت في تحقيق نقلة نوعية علي مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية الكبرى، خاصة في مجال مياه الشرب والصرف الصحى.