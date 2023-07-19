إصابة 8 أشخاص فى حادث تصادم بين سيارتين ربع ونصف نقل بالوادى الجديد

أصيب 8 أشخاص، في حادث تصادم سيارتي ربع نقل، ونصف نقل اليوم الأربعاء، بمركز الفرافرة في محافظة الوادي الجديد وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفرافرة المركزى وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

ورد إخطار أمنى إلى مدير أمن الوادي الجديد، من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول مصابين في حادث مروري لمستشفى الفرافرة المركزي ، وتبين تصادم سيارة ربع نقل مع أخرى نصف نقل بمحور " الفرافرة ديروط".

وأسفر عن إصابة 8 أشخاص وهم طارق السيد عبدالله، 17 سنة، ومقيم الفرافرة، أحمد على جاب الله، 17 سنة، أحمد عدوى ابو المكارم، 16 سنة، ومقيم الفرافرة، آية محمد فتحي على، 23 سنة، ومقيمة الرواد، بالفرافرة، أحمد السيد بيومى، 14 سنة ومقيم قرية الرواد بالفرافرة، ومروة عدوى أبو المكارم، 13 سنة، من قرية الرواد التابعة لمركز الفرافرة، مها بيومي صبري، 16 سنة، ومقيمة قرية الرواد بالفرافرة، محمد على جاب الله، 19 سنة، ومقيم الفرافرة.

وجرى نقل المصابين لمستشفى الفرافرة المركزي للعلاج وتلقي الرعاية الطبية اللازمة، و تحرر محضر بالحادث، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.