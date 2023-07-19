إصابة 6 أشخاص فى حادث انقلاب ميكروباص على طريق أسيوط الغربى

الفيوم رباب الجالي

أصيب 6 أشخاص بجروح وكسور وكدمات متفرقة بالجسم، إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق القاهرة/ أسيوط الصحراوي الغربي، بعد الدائري الإقليمي اتجاه القاهرة، بدائرة محافظة الفيوم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.



كانت شرطة النجدة، بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا من مرفق إسعاف الفيوم، بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق أسيوط الغربي بدائرة مركز طامية بمحافظة الفيوم، ووجود عدد من المصابين.

علي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الاسعاف إلى مكان الحادث وتبين إصابة 6 مواطنين وتم نقل المصابين لمستشفى الفيوم العام، وإيداعهم في قسم الاستقبال لتوقيع الكشف الطبي عليهم وتقديم الرعاية اللازمة لهم.



كما تم إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، ووضع السيارة في المنطقة الصحراوية المتاخمة لطريق أسيوط الغربي، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.





