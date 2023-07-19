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إصابة 3 أشخاص إثر انقلاب سيارة ملاكى بالغربية

الأربعاء، 19 يوليو 2023 12:41 ص
إصابة 3 أشخاص إثر انقلاب سيارة ملاكى بالغربية انقلاب سيارة ملاكي - أرشيفية
الغربية مصطفى عادل

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تعرض 3 أشخاص لإصابات متفرقة إثر انقلاب سيارة ملاكي على طريق القرشية السنطة بمحافظة الغربية، وتم نقل المصابين للمستشفي واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
 
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا بورود بلاغ لشرطة النجدة بوقوع حادث تصادم على طريق القرشية شبشير، انتقلت سيارة إسعاف لمكان البلاغ وتبين انقلاب سيارة ملاكي يستقلها 3 أشخاص من أسرة واحدة، نتج عنها اصابتهم  باصابات متفرقة وتم نقلهم للمستشفي ورفع آثار الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
 
 
 
 

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