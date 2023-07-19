أوكرانيا: روسيا تحتفظ بتسع سفن حربية في البحر الأسود وبحر آزوف

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أعلنت القوات البحرية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم الأربعاء، أن روسيا تحتفظ بتسع سفن حربية في البحر الأسود وبحر آزوف، مع عدم وجود حاملات صواريخ بينها.



وأضاف بيان للقوات البحرية "اليوم الموافق 19 يوليو، تحتفظ روسيا بـ8 سفن حربية في البحر الأسود، وسفينة واحدة في بحر آزوف".. حسبما ذكرت وكالة أنباء يوكرين فورم الأوكرانية.



وتحتفظ روسيا أيضا بـ8 سفن عسكرية في البحر المتوسط، بما في ذلك حاملة صواريخ كاليبر، على متنها 16 صاروخا.



وهاجمت روسيا، الليلة الماضية، أوكرانيا من اتجاه الجنوب مستخدمة صواريخ أرض جو وصواريخ كروز تم إطلاقها من البحر، بالإضافة إلى طائرات بدون طيار من طراز شاهد.