6 طرق لحماية سيارتك من الحرائق بسبب ارتفاع الحرارة.. تعرف عليها

كتب - أحمد عبد الهادى

تشهد البلاد اليوم ارتفاعا شديدا في درجة الحرارة، حسبما أعلنت هيئة الأرصاد المصرية، لذلك يقدم اليوم السابع نصائح هامة يجب اتباعها للحفاظ على سيارتك، وأولها الصيانة الدورية للسيارة.

1. صيانة وتنظيف دائرة تبريد المحرك، الريداتير ومضخة المياه وخراطيم المياه وثرموستات الحرارة والمياه، والاعتماد على المياه الخضراء دومًا، لأنها تُطيل عمر الدائرة.

2. فحص سوائل السيارة كلها ومستوياتها، لأنها في الأغلب تبدأ في التبخر جزئيًا مع ارتفاع درجات الحرارة، وأهمها زيت محرك وزيت ناقل الحركة وزيت التوجيه "الباور" وزيت المكابح.

3. فحص فلاتر الهواء والزيوت ومكيف الهواء، وقم بتنظيف ما يُمكن تنظيفه، وقم بتغيير الفلاتر التي تستدعي ذلك.

4. فحص ضغط الكوتشات الأربعة والاحتياطي، وضبطها على الضغط المناسب وديما بيبقي مكتوب عند باب السواق.

5. اختبار مكيف هواء السيارة وارتفاع درجات الحرارة، وفي حالة عدم عمله بكفاءة ربما يحتاج إلى شحن غاز الفريون، أو ربما بعض أجزاء دائرة المكيف تعرضت للتسريب أو الكسر.

6. حماية السيارة من أشعة الشمس المباشرة والحرارة المرتفعة، وعدم ركن السايرة تحت الشمس مباشرًة، واستخدم أغطية الزجاج "الشماسة"، للحفاظ على طلائها، ويُطيل عمر أجزاء المقصورة المختلفة التي تتأثر بشدة بعوامل الطقس في الصيف.