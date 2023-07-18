وظائف شاغرة بمركز العزيمة لعلاج الإدمان بسوهاج.. اعرف الشروط والتفاصيل

سوهاج محمود مقبول

أعلن مركز العزيمة لعلاج الإدمان بمحافظة سوهاج بالشراكة مع جامعة سوهاج والكائن فى مدينة سوهاج الجديدة عن عدد من الوظائف بالمراكز والتي تتم إتاحتها لعدد من المؤهلات الدراسية والحاصين على محو الأمية في عدد من التخصصات.

واليوم السابع يقدم للقارئ أهم الشروط والتخصصات المطلوبة وطريقة التقديم تعرف عليها من خلال المعلومات التالية : -

1 - أخصائي نفسي مقيم العدد المطلوب 4 بشرط الحصول على ليسانس آداب قسم علم نفس) بحد أدنى تقدير جيد خبرة في مجال العمل مع مرضى الإدمان ثلاث سنوات على الأقل السن لا يزيد عن 35 سنة).

2 – مشرف إدارى عدد 3 بشرط الحصول على مؤهل عالى مناسب والسن لا يزيد عن 35 سنة).

3 – محاسب / محاسبه عدد 2 بشرط الحصول على بكالوريوس تجارة بحد أدنى تقدير جيد خبرة خمس سنوات على الأقل. السن لا يزيد عن 35 سنة) إجادة الحاسب الآلى خاصة البرامج المحاسبية إجادة تامة.

4 – مسؤل / مسؤله شئون عاملين بشرط الحصول على ليسانس الحقوق أو شريعة وقانون وخبرة في مجال إدارة الموارد البشرية السن لا يزيد عن 35 سنة إجادة الحاسب الآلى خاصة البرامج إجادة تامة.

5 – تمريض عدد 1 بشرط الحصول على مؤهل عالى مناسب والسن لا يزيد عن 45 سنة وخبرة في مجال العمل مع مرضى اللإدمان.

6 - مسئول مشتريات عدد يشترط الحصول على بكالوريوس تجارة كحد أدنى تقدير جيد وخبرة 3 سنوات على الأقل في وظيفة المشتريات السن لا يزيد عن 35 سنة وإجادة الحاسب الالى إجادة تامه.

7 - مسئول المخازن عدد 1 يشترط الحصول على بكالوريوس تجارة كحد أدنى تقدير جيد خبرة 3 سنوات على الأقل في وظيفة المخازن السن لا يزيد عن 35 سنة إجادة الحاسب الآلى إجادة تامة.

8 – أخصائى نظم ومعلومات عدد 1 بشرط الحصول على مؤهل عالى مناسب بحد أدنى تقدير جيد خبرة في مجال الحاسب الآلى والحصول على دورات تخصصية والسن لا يزيد عن 35 سنة.

9 – مدرب رياضى عدد 2 بشرط الحصول على مؤهل بكالوريوس تربية رياضية بحد أدنى تقدير جيد وخبره في مجال التدريب الرياضى 3 سنوات على الأقل والسن يزيد عن 35 سنة.

10 – شيف عدد 1 بشرط الحصول على مؤهل دراسى مناسب حد أدنى متوسط خبره في مجال المطبخ لا تقل عن 5 سنوات والسن لا يزيد عن 50 سنة.

11 – مساعد شيف عدد 2 بشرط بشرط الحصول على مؤهل دراسى مناسب حد أدنى متوسط خبره في مجال المطبخ لا تقل عن عامين والسن لا يزيد عن 35 سنة.

12 -عمال كافتيريا عدد 2 بشرط الحصول على مؤهل دراسى مناسب حد أدنى متوسط خبرة في مجال العمل السن لا يزيد عن 35 سنة.

13 – عمال مغسلة ملابس عدد 2 بشرط الحصول على شهادة محو الأمية كحد أدنى خبرة في هذا امجال لا تقل عن عامين السن لا يزيد عن 45 سنة.

14 – أفراد أمن عدد 18 فرد بشرط الحصول على مؤهل متوسط كحد أدنى يتمتع بلياقه بدنية تناسب طبيعة العمل السن لا يزيد عن 35 سنة.

15 – عمال نظافة عدد 20 عامل بشرط الحصول على شهادة محو أميه كحد أدنى السن لا يزيد عن 35 سنة.

16 – عامل زراعى عدد 1 بشرط الحصول على شهادة محو الأمية خبرة في هذا امجال السن لا يزيد عن 45 سنة.

17 – موظف / موظفه إستقبال عدد 2 بشرط الحصول على مؤهل عللى مناسب والسن لا يزيد عن 30 سنة وإجادة الحاسب الالى .

(جناینی)

خبرة في هذا المجال. السن لا يزيد عن 45 سنة). الحصول على مؤهل عالى مناسب. السن لا يزيد عن (30 سنة). إجادة الحاسب الآلي.

يتم التقديم على البريد الإلكتروني التالي: drugcontrol1@drugcontrol.org.eg). . وإرسال السيرة الذاتية موضح بها الوظيفة المتقدم إليها بنسخة PDF باللغة العربية فقط.

سوف يتم الاتصال لمستوفى الشروط لتحديد موعد المقابلة الشخصية. يشترط اجتياز المقابلة الشخصية وفى حالة التساوي الأولوية للأعلى تقديراً. الأولوية فى شغل هذه الوظائف لأبناء محافظة ، سوهاج. آخر موعد للتقديم يوم 2023/8/10