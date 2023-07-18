وزير الدفاع الأمريكي: نحقق في عبور أحد جنودنا "عمدا" إلى كوريا الشمالية

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أعربت الولايات المتحدة عن قلقها بشأن جندي يعتقد أنه محتجز في كوريا الشمالية بعد عبوره إلى هناك عمدا من كوريا الجنوبية.



وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن - في تصريحات أوردتها قناة "الحرة" الأمريكية اليوم الثلاثاء - "ما نعرفه هو أن أحد أفراد الخدمة لدينا كان في جولة تعريفية في المنطقة، عبر عن قصد ومن دون تصريح خط ترسيم الحدود العسكرية".



وأضاف أوستن "نعتقد أنه محتجز لدى كوريا الشمالية، ولذا فإننا نحقق في هذا الحادث، ونراقب الوضع عن كثب ونحقق فيه".



وينتشر على جانبي الحدود بين كوريا الجنوبية ونظيرتها الشمالية جنود من جيشي البلدين تفصل بينها منطقة منزوعة السلاح تشرف عليها قيادة الأمم المتحدة.



يأتي عبور الجندي الأميركي، في وقت حساس وسط توترات شديدة في شبه الجزيرة الكورية، مع وصول غواصة أمريكية مزودة بصواريخ باليستية مسلحة نوويا إلى كوريا الجنوبية لأول مرة منذ الثمانينيات، في تحذير عملي نادر لكوريا الشمالية بشأن أنشطتها العسكرية.