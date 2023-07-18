وزير الدفاع الأمريكى: مستمرون فى تدريب الطيارين الأوكرانيين على طائرات إف – 16

كتب أحمد عرفة

قال لويد أوستن، وزير الدفاع الأمريكى، إن الولايات المتحدة الأمريكية مستمرة في دعم أوكرانيا في حربها ضد روسيا. وأضاف وزير الدفاع الأمريكي خلال مؤتمر صحفى نقلته قناة القاهرة الإخبارية، أن الحزمة العسكرية الأخيرة لأوكرانيا تهدف إلى تعزيز دفاعاتها على المدى البعيد.

وتابع لويد أوستن: "سندعم أوكرانيا مهما طال الأمد، وأوكرانيا بحاجة لذخائر والاتحاد الأوروبي يساعد في ذلك".

وتابع وزير الدفاع الأمريكي: "مستمرون في تدريب الطيارين الأوكرانيين على طائرات إف – 16، وسنبذل كل ما في وسعنا لتزويد أوكرانيا بمنظومات دفاع جوي".