اليوم السابع
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الثلاثاء، 18 يوليو 2023 09:08 م
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وزير الدفاع الأمريكى: مستمرون فى تدريب الطيارين الأوكرانيين على طائرات إف – 16

الثلاثاء، 18 يوليو 2023 08:01 م
وزير الدفاع الأمريكى: مستمرون فى تدريب الطيارين الأوكرانيين على طائرات إف – 16 لويد أوستن
كتب أحمد عرفة

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قال لويد أوستن، وزير الدفاع الأمريكى، إن الولايات المتحدة الأمريكية مستمرة في دعم أوكرانيا في حربها ضد روسيا. وأضاف وزير الدفاع الأمريكي خلال مؤتمر صحفى نقلته قناة القاهرة الإخبارية، أن الحزمة العسكرية الأخيرة لأوكرانيا تهدف إلى تعزيز دفاعاتها على المدى البعيد.

وتابع لويد أوستن: "سندعم أوكرانيا مهما طال الأمد، وأوكرانيا بحاجة لذخائر والاتحاد الأوروبي يساعد في ذلك".

وتابع وزير الدفاع الأمريكي: "مستمرون في تدريب الطيارين الأوكرانيين على طائرات إف – 16، وسنبذل كل ما في وسعنا لتزويد أوكرانيا بمنظومات دفاع جوي".


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