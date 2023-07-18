وزيرة الداخلية البريطانية: التهديد الإرهابي يتزايد ويصعب اكتشاف المهاجمين

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قالت وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافرمان، إن التهديد الإرهابي لبريطانيا يتزايد إذ أصبح المهاجمون "غير متوقعين بشكل متزايد" ويصعب اكتشافهم.

وأوضحت برافرمان، التي كشفت، اليوم الثلاثاء، عن استراتيجية الحكومة البريطانية الجديدة لمكافحة الإرهاب، أن التهديدات أصبحت "أكثر تنوعا وديناميكية وتعقيدا"، بحسب صحيفة (إندبندنت) البريطانية.

وقالت- في حدث في (وستمنستر)- "نرى أن خطر الإرهاب آخذ في الارتفاع، وإن كان من قاعدة أدنى وليس مرتفعا كما كان قبل بضع سنوات".

وأضافت: "أصبحت الهجمات الإرهابية لا يمكن التنبؤ بها بشكل متزايد، ويصعب اكتشافها والتحقيق فيها، وعلى عكس السنوات السابقة، أصبحت الحركات الإرهابية مجزأة ومشتتة بشكل متزايد".

وأشارت برافرمان إلى أن أنواع التهديدات كانت "أكثر تنوعا وديناميكية وتعقيدا"، مضيفة: "التهديد الإرهابي يتطور ويتزايد، لذا يجب علينا أيضا أن نتطور لمواجهته".

وقال مسؤولون بوزارة الداخلية البريطانية إنهم يعملون على معالجة أي تهديد محتمل من عدد قياسي من مرتكبي الجرائم الإرهابية، الذين تم إطلاق سراحهم من السجن هذا العام.