واشنطن تدخل قائمة المدن الأكثر تلوثا على الأرض بسبب حرائق غابات كندا

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة واشنطن بوست، إن العاصمة الأمريكية واشنطن، حلت ضمن قائمة أكثر المدن تلوثا على الأرض مساء أمس الاثنين، بسبب الدخان الكثيف الذى يكتسح جبال الأبلاش نحو الساحل الشرقى.

وتجدد الدخان الهائل الناجم عن حرائق الغابات الكندية، ووصل إلى الولايات المتحدة، مما تسبب فى إصدار تحذيرات من الهواء السىء.

وتتوجه القوات المسلحة وخفر السواحل الكندية إلى مقاطعة كولومبيا البريطانية فى الغرب بعدما وافقت حكومة أوتاوا على طلب المقاطعة للحصول على المساعدة الفيدرالية.

وتقدم المقاطعات الكندية طلبات رسمية للمساعدة الفيدرالية عندما تطغى حالة طوارئ أو يكون هناك تهديدا بها، بحسب ما قالت الحكومة وأضافت أن كولومبيا البريطانية تشهد الآن موسما صعبا من حرائق الغابات.

وتوضح الصحيفة أن دخان حرائق الغابات يمكن أن يتنقل لمسافات هائلة، حيث تكون الجزيئات صغيرة للغاية بدرجة تكفى للوصول إلى الدم عبر الرئتين لو تم استنشاقها.

ويأتى نشر الموارد والقوات العسكرية فى الوقت الى تعانى فيه كندا من حرائق الغابات الت أصبحت أكثر تكرارا بسبب التغير المناخى، وحول الدخان السماء فى بعض المناطق على اللون البرتقالى فى مناطق بالساحل الشرقى الشهر الماضى، مما دفع سلطات الصحة المحلية إلى إصدار تحذيرات بشان جودة الهواء ومطالبة الناس خاصة الفئات الأكثر ضعفا بالبقاء داخل الأماكن المغلقة.

ومنذ يوم الاحد، حملت تيارات فى الغلاف الجوى عودا هائلا آخرا من الدخان من كندا إلى الولايات المتحدة، وكان من المتوقع أن تتحول السماء على اللون البرتقالى فى أجزاء من 23 ولاية أمريكية حتى اليوم، الثلاثاء. وقد وصلت مدن رئيسية بالفعل إلى هذا المستوى مساء أمس، منها شيكاغو وناشفيل وبالتيمور، وفقا لموقع إير ناو.

وامتد الهواء السىء والضباب من ألاباما إلى جورجيا ونيوإنجلند والغرب فى منطقة البحيرات العظمة. كما ظل الدخان يتصاعد فى أجزاء من مونتانا إلى السهول الكبرى الوسطى.