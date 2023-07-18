"واس": 90 ألف مستفيد من الخدمات التطوعية المقدمة خلال موسم الحج بتجمع المدينة الصحي

وأوضح تجمع المدينة المنورة الصحي - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الثلاثاء، أن عدد المتطوعين وصل إلى 165 متطوعاً، من خلال 10 فرص تطوعية، فيما كان عدد الساعات التطوعية 5 آلاف و164 ساعة، تم تنفيذها في 6 مواقع حيوية ويرتادها الحجاج بشكل متكرر.

وفي سياق متصل، اختتمت وكالة الرئاسة العامة للاتصال والشؤون الإعلامية للمسجد النبوي أعمالها لموسم حج هذا العام 1444هـ التي تسعى من خلالها إلى إيصال الرسالة الإعلامية للمسجد النبوي ونقل الصورة المشرفة للحرمين الشريفين والجهود التي تقدمها المملكة في خدمة الحجاج وزائري المسجد النبوي، حيث تهدف أعمال الوكالة إلى إبراز الجهود المبذولة في المسجد النبوي وما تقدمه السعودية في خدمة الحجاج من خلال الأفلام الوثائقية، بالإضافة إلى إطلاع الحجاج على معرض عمارة المسجد النبوي ومعرض نوادر المخطوطات وما تحتويه من تاريخ ومقتنيات أثرية.

وفي السياق، قدمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية ممثلة بفرعها في منطقة مكة المكرمة، هدية خادم الحرمين الشريفين من المصاحف الشريفة لآخر حجاج بيت الله الحرام المغادرين عبر ميناء جدة الإسلامي، والبالغ عددهم 2000 حاج وحاجة من الجنسية السودانية، حيث بلغ عدد المغادرين عبر ميناء جدة الإسلامي 6 آلاف و855 حاجًا وحاجة.