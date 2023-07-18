هولندا تعرب عن حزنها العميق لعدم تمديد روسيا لصفقة الحبوب

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أعرب وزير خارجية هولندا فوبكه هويكسترا، الاثنين، حزنه العميق من انتهاء صفقة الحبوب، وعن دعمه للأمم المتحدة والمفوضية الأوروبية وتركيا في جهودهم لإيجاد حل.

وكتب هويكسترا - عبر موقع تواصل الاجتماعي "تويتر" - "من المخيب للآمال أن تعيق روسيا تمديد مبادرة حبوب البحر الأسود"، موضحا أن تمديد الصفقة مهم لمنع ارتفاع أسعار المواد الغذائية وتجنب زعزعة استقرار السوق، داعيا روسيا لاستئناف تنفيذ مبادرة حبوب البحر الأسود دون تأخير.

من جانبها، أدانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إنهاء روسيا لاتفاق الحبوب.

وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف في وقت سابق اليوم الاثنين، أن اتفاقات البحر الأسود قد تم إنهاؤها فعليًا ولم يتم الوفاء بالجزء من الصفقة المتعلق بروسيا، مضيفا "حالما يتم تنفيذ الجزء الروسي من الصفقة سيعود الجانب الروسي على الفور إلى تنفيذ هذه الصفقة".