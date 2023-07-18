هل فحوصات المقبلين على الزواج بديل لفحص الزواج القديم؟ الصحة تجيب

كتب وليد عبد السلام

قالت وزارة الصحة والسكان إن فحوصات المقبلين على الزواج بديل لفحص الزواج القديم ضمن المبادرة الرئاسية مؤكدة أنها تفعيل لنظام مميكن حديث لتحاليل ما قبل الزواج بالتنسيق مع وزارة العدل وسيتم إيقاف إصدار الشهادة القديمة.

ونصحت وزارة الصحة والسكان بالنزول للكشف والاطمئنان على الصحة بالمجان ضمن حملة 100يوم صحة مؤكدة أن المبادرة تستقبل المواطنين كل يوم من 9 صباحًا لـ9 مساءً

وتابعت: الحملة متواجدة في كل محافظات الجمهورية، ويمكن للاستفسار الاتصال على الرقم 15335

كانت أكدت وزارة الصحة والسكان، أن الفحوصات الطبية المقدمة بمبادرة فحص المقبلين علي الزواج تشمل الكشف عن الأمراض غير السارية (السكر، ارتفاع ضغط الدم، السمنة)، وكذلك الكشف عن الأمراض المعدية (فيروس بي، فيروس سي، فيروس نقص المناعة البشري)، بالإضافة إلى إجراء تحاليل (فصيلة الدم، Rh ،هيموجلوبين).

وتابعت الوزارة، في حالة اكتشاف الإصابة بأي أمراض يتم تطبيق نظام الإحالة وتوجيه الطرفين لتلقي الخدمات الطبية والعلاج اللازم، بما يحد من مضاعفات الإصابة للطرف المصاب، وكذلك منع انتقال العدوى للطرف الأخر، وفي حالة سلبية جميع الفحوصات يتم تشجيع الطرفين على وضع خطة للوقاية من الأمراض غير السارية والأمراض المعدية.

المبادرة تشمل تقديم خدمات المشورة والتثقيف الصحي للمقبلين على الزواج، وتتسم بالخصوصية والسرية التامة بين مقدم الخدمة وطالب المشورة، بهدف المساعدة في اتخاذ القرارات الخاصة بصحته وصحة عائلته.