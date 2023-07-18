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هرب من الطقس الحار.. مصرع عامل غرقا بمياه الرياح التوفيقي بالقناطر الخيرية

الثلاثاء، 18 يوليو 2023 05:25 م
هرب من الطقس الحار.. مصرع عامل غرقا بمياه الرياح التوفيقي بالقناطر الخيرية الإنقاذ النهرى
القليوبية إبراهيم سالم

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تمكنت قوات الإنقاذ النهري بالقليوبية، من انتشال جثة، عامل، لقي مصرعه غرقا بمياه الرياح التوفيقي أمام عزبة سليم دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، وذلك أثناء نزوله للاستحمام هربا من حرارة الجو ، ولعدم إجادته السباحة جرفه التيار ولقي مصرعه غرقا.
 
جرى نقل الجثة لمستشفي القناطر الخيرية، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.
 
تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ من عمليات النجدة، بوجود غريق بمياه الرياح التوفيقي أمام عزبة سليم دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية.
 
علي الفور انتقلت قوات الإنقاذ النهري بالقليوبية لمكان الحادث، وجرى انتشال الجثة، وبالمعاينة والفحص تبين مصرع "صابر س م"، 44 سنة، عامل جمع خردة، غرقا بمياه الرياح التوفيقي أمام عزبة سليم دائرة المركز، وذلك أثناء نزوله للاستحمام هربا من حرارة الجو، ولعدم إجادته السباحة جرفه التيار ولقي مصرعه غرقا.
 

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