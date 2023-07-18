ندوة بمكتبة الإسكندرية بعنوان "الميتافرس.. أداة جديدة لنشر التراث"

الإسكندرية جاكلين منير

نظمت مكتبة الإسكندرية اليوم الثلاثاء، ندوة بعنوان "الميتافرس.. أداه جديدة لنشر التراث"، وذلك ضمن فعاليات معرض الإسكندرية الدولي للكتاب في دورته الثامنة عشر، بحضور الدكتور شريف شعبان كاتب روائي وخبير في الآثار والفنون القديمة، وهو مسؤول التنمية الثقافية والوعي الأثري في وزارة السياحة والآثار، والدكتورة سمية بهي الدين المدير التنفيذي لشركة "TUTERA" وأدار الندوة محمد نبيل مدير بحوث التراث الرقمي بمكتبة الإسكندرية، والذى أكد على اهتمام العالم به ومدي اهتمام شركات الاتصال للمشاركة في بناءه وكيف كان المصري القديم مهتم بتصوير الواقع عن طريق الرسومات على جدران المعابد والنحت.

وقدم نبذة عن مشروع أول مدينة افتراضية مصرية عن طريق استخدم الميتافرس لنشر التراث المصري "مدينة ميتا توت". وقد تم إطلاقها في 30 نوفمبر الماضي، وأصبحت أول مدينة مصرية تحاكي عالم الحضارة المصرية القديمة عبر الميتافيرس، حيث مزجت التاريخ القديم بالتكنولوجيا الحديثة.

وقالت الدكتورة سمية، إن الهدف من المشروع استخدام الميتافيرس في نشر التراث والحفاظ على الحضارة المصرية، وجاء بالمشروع كل ما يخص الحياة اليومية بشكل معاصر.

وقد تم اختيار اسم توتيرا ويعني عصر توت نسبة للملك المصري القديم توت عنخ آمون، حيث تبادر للذهن إذا ما عاد توت إلى عصرنا الحديث لاستكمال حلمه في بناء مصر متطورة خاصة وأنه مات عن عمر 18 عام، ماذا كان سيبني؟

وتتيح مدينة "ميتاتوت" رؤية افتراضية وتخيلية للحضارة المصرية بحيث يتمكن الزائر من اجراء رحلة عبر الزمن وكذلك يستطيع من أي مكان في العالم زيارة المعابد المصرية الشهيرة.

وأضافت الدكتورة سمية بهي الدين مدير المشروع أن مدينة " ميتا توت " تعمل على تحقيق اتجاه توعوي بالحضارة المصرية وإتاحة فرصة للزائر من أي مكان بالعالم التعرف على الحضارة بصورة عملية، وقالت إن الهدف من جعلها مدينة مُطعمة برموز الحضارة المصرية، جاء لتعزيز إعادة الهوية المصرية، وانتشارها بين الأجيال القادمة والعالم، فعندما يشاهد الطفل عالمه الافتراضي المهتم باللعب داخله مُزين برموز مصرية، يشعر بالفخر والانتماء يزداد داخله أكثر.

وهناك اتجاه ثاني هو التسويق لمصر فالزيارات الافتراضية تحفز السائح من أي مكان بالعالم على زيارة مصر وما تتمتع به من مناطق أثرية وسياحية والاتجاه الثالث هو تقديم خدمات للوزارات المعنية مثل السياحة والآثار والثقافة من حيث عرض جهودهم والمشروعات التي تمت في الآونة الأخيرة وتحقيق اهدافهم بجلب السائحين إلى مصر.