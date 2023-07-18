اليوم السابع
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أكرم القصاص
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ميناء دمياط يشهد زيادة فى أعداد السفن والحاويات وكميات البضائع خلال شهر يونيو

الثلاثاء، 18 يوليو 2023 10:26 م
ميناء دمياط يشهد زيادة فى أعداد السفن والحاويات وكميات البضائع خلال شهر يونيو ميناء دمياط
دمياط معتز الشربيني

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شهد ميناء دمياط زيادة في معدلات حركة السفن و البضائع خلال شهر يونيو 2023 ، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث استقبل الميناء خلال تلك الفترة عدد 313 سفينة "بضائع عامة – صب جاف – صب سائل – حاويات – خدمات" مقارنة بـ 258 سفينة لنفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة 21%.
 
كما استقبل الميناء 2287510 طن بضائع عامة مقارنة بـ 2277946 بنسبة زيادة 0.4% ، و 1498437 طن بضائع محواه مقارنة بـ 1169723 طن بنسبة زيادة 28 % ، و بهذا يكون إجمالي البضائع التي استقبلها الميناء خلال يونيو من العام الحالي 3785947 طن مقارنة بـ 3447669 طن خلال يونيو من العام الماضي بنسبة زيادة 10%.
 
وأيضًا شهد الميناء زيادة في أعداد الحاويات خلال تلك الفترة حيث استقبل 165256 حاوية مكافئة مقارنة بـ 108395 حاوية مكافئة بنسبة زيادة 52% منها:
عدد 69410 حاوية مكافئة ( وارد ) مقارنة بـ 47341 حاوية مكافئة ( وارد ) بنسبة زيادة 47%، وعدد 79796 حاوية مكافئة ( صادر ) مقارنة بـ 51542 حاوية مكافئة ( صادر ) بنسبة زيادة 55%، وعدد 16050 حاوية مكافئة (حركات إضافية)  مقارنة بـ 9512 حاوية مكافئة ( حركات إضافية ) بنسبة زيادة 69%. 
 
ومن جانبه أوضح اللواء بحري أحمد حواش، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط أن تلك الزيادة في أعداد السفن و حركة وكميات البضائع المتداولة تأتي نتاج الإهتمام بالعنصر البشري و تطوير قدراته و تنمية مهاراته ضمن خطة التطوير التي انتهجتها هيئة ميناء دمياط بدعم و مساندة  الفريق  كامل الوزير .. وزير النقل بالتكامل مع المجتمع المينائي إلى جانب تطبيق القرارات الوزارية المنظمة لمعدلات الشحن والتفريغ و تفعيل منظومة JIT لتراكي السفن و التي تهدف إلى عدم وجود سفن في منطقة الإنتظار الخارجي و غيرها من المنظومات الآلية المطبقة و التي كان لميناء دمياط السبق في تطبيقها بين الموانئ المصرية.
 
إضافة إلى تنفيذ الهيئة مشروع تعميق القناة الملاحية و حوض الدوران بالتزامن مع تعميق الأرصفة بما يسمح بإستقبال الأجيال الحديثة من السفن.

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