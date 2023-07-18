مناقشة "العقوبات على داعش والقاعدة" بمجلس الأمن الخميس القادم

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تجتمع بمقر مجلس الأمن الدولي لجنة متابعة العقوبات على اليمن بمقتضى القرار 2140، /الخميس /القادم وذلك على مستوى الخبراء وسيتم خلال الاجتماع مراجعة تقارير الخبراء نصف السنوية " المحدثة " حول العقوبات على الأطراف المتقاتلة في اليمن.

ويقدم وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام جان بيير لاكروكس تقريرا حول مجريات تنفيذ القرار الأممي رقم 1701 الصادر في 2006 والخاص بوقف أعمال القتال بين حزب الله اللبنانية وإسرائيل وذلك في جلسة تقرر انعقادها الخميس القادم وتتحدث فيها كذلك جوانا ورينكا المنسقة الأممية الخاصة للبنان.

كما تحدد يوم /الجمعة/ القادم موعدا لعقد جلسة للجنة العقوبات الدولية المفروضة على القاعدة و داعش والمشكلة بموجب القرار الأممي 1267/1989/2253 وذلك لمراجعة وتقييم أثارها في لجم أنشطة كلا التنظيمين الإرهابيين، وستعقب الاجتماعات جلسات تشاور غير رسمية لاستعراض آراء الخبراء والمحللين لأثر العقوبات.

و تقرر كذلك أن يعقد مجلس الأمن، /الجمعة/ القادم اجتماعا رسميا مع أعضاء اللجنة العسكرية.