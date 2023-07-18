مليار و622 مليون دولار تراجع بفاتورة استيراد السلع الاستهلاكية في 4 أشهر

كتب: مدحت عادل

حققت الواردات المصرية من السلع الاستهلاكية المعمرة وفرا كبيرا في الفترة من يناير وحتى ابريل الماضي، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث سجلت القيمة الإجمالية لواردات مصر من السلع الاستهلاكية المعمرة خلال تلك الفترة نحو 734 مليون و635 ألف دولار، بينما بلغت قيمتها نحو ملياري و356 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي 2022، بتراجع بلغت قيمته نحو مليار و622 مليون دولار.

وتشير البيانات إلى أن واردات سيارات الركوب وحدها تراجعت لتسجل 342 مليون و791 ألف دولار في الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري، بينما كانت نحو مليار و84 مليون دولار في نفس الفترة عام 2022، بتراجع بلغت قيمته نحو 742 مليون و132 ألف دولار، يليها واردات التليفزيونات والتي بلغت وارداتها نحو 3 ملايين و255 ألف دولار منذ يناير وحتى ابريل الجاري، مقابل 286 مليون و579 ألف دولار في نفس الفترة العام الماضي 2022، بتراجع بلغت قيمته 283 مليون و324 ألف دولار.

سجلت الواردات المصرية من السلع الاستهلاكية المعمرة تراجعا ملحوظا وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث بلغت القيمة الإجمالية للواردات نحو 192 مليون و619 ألف دولار في شهر ابريل الماضي، بينما كانت 386 مليون و497 ألف دولار في شهر ابريل عام 2022، بتراجع بلغت قيمته 193 مليون و878 ألف دولار.