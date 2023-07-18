ملياردير مسلم يحول مبنى تاريخى بوسط لندن لمسجد.. "دايلي ميل" تكشف التفاصيل

استطاع ملياردير بريطاني مسلم الحصول على الموافقة لتحويل مجمع ترفيهي تاريخي في لندن إلى مسجد، وفقا لصحيفة دايلي ميل.
وقالت دايلي ميل، إن آصف عزيز الملياردير البالغ من العمر 56 عام، سيتولى تحويل المجمع الترفيهي "تروكاديرو" (Trocadero) الذي يعد معلما رئيسيا في وسط العاصمة لندن إلى مسجد ضخم مكون من 3 طوابق ويتسع لما يقرب من 390 مصلى.
الملياردر البريطانى
في عام 2020، تقدم عزيز بطلب لبناء مسجد يتسع لألف شخص لكن مجلس وستمنستر، رفض طلبه بعد اعتراض شديد من السكان، ومن جماعات اليمين المتطرف، إلا أن مجلس المدينة عاد ووافق على إقامة المسجد من 3 طوابق يستوعب 390 مصليا.
وقال متحدث باسم المجلس "وافقت لجنة التخطيط التابعة للمجلس في مايو 2023 على طلب قدمته شركة كريتيريون كابيتال (التي يشغل عزيز منصب رئيسها التنفيذي) لتحويل جزء من تروكاديرو لندن إلى مسجد".
ووفقا للتقرير سيتم بناء المسجد من خلال مؤسسة عزيز الخيرية المالكة للبناء ومن المتوقع ان يطلق علي المسجد الذي سيتمم افتتاحه خلال شهور قليلة "مسجد بيكاديللي".
ووفقا للصحيفة، اشترى آصف عزيز تروكاديرو مقابل أكثر من 220 مليون جنيه إسترليني في عام 2005، وافتتح جزء من المبنى كفندق عام 2020.
ويتكون المجمع من أبنية تاريخية عدة كما يضم مطعم شهير، بإضافة لمراكز ترفيهية ومراكز البيع والتسوق الى جانب الفندق.
تسمية المبنى التاريخي تعود لمعركة تروكاديرو المعروفة بأنها الوحيدة في الغزو الفرنسي لإسبانيا 31 أغسطس عام 1823 بهدف دعم الملك الإسباني فرناندو السابع، وانتصرت فيها الجيوش الفرنسية على القوات الإسبانية وأعادت الحكم المطلق للملك.
وولد عزيز في مالاوي عام 1967، ويشتهر في بريطانيا بلقب "مستر ويست أند" في إشارة للمنطقة التي يركز استثماراته العقارية فيها بوسط العاصمة البريطانية.
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