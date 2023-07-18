مكتبة الإسكندرية تفتتح غدا مقرا جديدا لـ"سفارة المعرفة" بجامعة المنصورة الجديدة

الإسكندرية - جاكلين منير

توقع مكتبة الإسكندرية اتفاقية تعاون بين مكتبة الإسكندرية وجامعة المنصورة الجديدة حول إنشاء سفارة معرفة جديدة تابعة لمكتبة الإسكندرية بجامعة المنصورة الجديدة، وذلك غداً الأربعاء.

ويوقع الاتفاقية كل من الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، والدكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة، وذلك بحضور عدد من المثقفين والمسئولين والشخصيات العامة.

ويُعد مشروع سفارات المعرفة أحد أهم وأبرز المشروعات التي تتبناها مكتبة الإسكندرية خلال السنوات الأخيرة، والذي يمثل مبادرة من المكتبة لنشر المعرفة والعلوم في ربوع مصر والعالم، حيث أوصى مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية فى عام 2014 بالإسراع في إنشاء وتطوير سفارات المعرفة لمكتبة الإسكندرية في جميع الجامعات والمحافظات المصرية، وعليه فقد قررت إدارة المكتبة إنشاء إدارة خاصة لسفارات المعرفة بقطاع التواصل الثقافي تكون مهمتها تنفيذ هذا المشروع الطموح، ليصبح عدد السفارات حتى الآن 26 سفارة بمختلف الجامعات والمحافظات المصرية، لتمثل امتدادا للمكتبة بالمجتمع الثقافي والعلمي تقدم من خلالها معظم مواردها الثقافية والتكنولوجية والعلمية والمعرفية التي تشمل على عدد لا نهائي من المصادر المعلوماتية المرئية والمسموعة والمتوفرة في صورة رقمية على خوادم المعلومات الموجودة في المكتبة، وقواعد بيانات دولية للأبحاث العلمية التطبيقية والنظرية والتي تشترك فيها مكتبة الإسكندرية، بالإضافة إلى القدرة الهائلة على الحسابات وتحليل البيانات من خلال جهاز السوبر كمبيوتر الذي يوجد في مكانين فقط داخل جمهورية مصر العربية، أحدهم في مكتبة الإسكندرية.