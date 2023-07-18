معاون وزير الصحة: المبادرات الرئاسية تقلل العبء على المواطن والدولة

الأمير نصري

قال الدكتور جلال الشيشينى معاون وزير الصحة لمبادرات الصحة العامة، توجهت الوزارة مؤخرا إلى نظرية الكشف المبكر للمواطن، وأن يطمئن بالكشف على نفسه، وأن يقى نفسه من هذه الأمراض عن طريق التوعية.

وأضاف جلال الشيشينى خلال مداخلة هاتفية بقناة إكسترا نيوز، أن التوجه للكشف المبكر والتوعية هو الأصل فى صحة المواطنين أكثر من فكرة تقديم العلاج، موضحا أن المبادرات الرئاسية تقلل العبء على المواطن والدولة والمنظومة الصحية.

تابع جلال الشيشينى، من أهم مزايا المبادرات أنها تقدم جميع الخدمات بشكل مجانى، وتقدم خدمات المتابعة والعلاج فى حالة اكتشاف أى أمراض، كما أن هناك مبادرات مخصصة للأطفال تبدأ من أول يوم للولادة، والكشف عن السمع للأطفال بالمدارس، والكشف عن سوء التغذية والتقزم والسمنة.