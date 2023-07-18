مصنع جديد فى أسوان لتعبئة المياه المعدنية باستثمارات 55 مليون جنيه

التقى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بوفد إحدى الشركات الاستثمارية لاستكمال مشروع إنشاء مصنع لتعبئة المياه المعدنية وإنتاج العصائر الطبيعية بمنطقة الشلال بمدينة أسوان بتكلفة استثمارية تصل لأكثر من 55 مليون جنيه على مساحة 10 آلاف م2، وذلك استمراراً للجهود المتواصلة والمكثفة التى تبذلها محافظة أسوان لدعم المشروعات الاستثمارية بما يحقق معه المزايا النسبية والمردود الإيجابى منها ، وهو الذى يتوازى مع إيجاد الحلول الجذرية لمشكلة إرتفاع منسوب المياه الجوفية بمدينة أسوان.
جاء ذلك بحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، وأيضاً الدكتور حسن الشقطى المستشار الإقتصادى للمحافظة ، والعميد أحمد دنش المشرف العام على الاستثمار، وكذا محمد يوسف مدير عام الشئون القانونية بالمحافظة ، فضلاً عن وفد الشركة الذى ضم كل من وديان أسامة، وفجر أسامة ، والمهندس عصمت عزيز إستشارى المشروع.
وخلال اللقاء أكد اللواء أشرف عطية على ضرورة الجدية فى تنفيذ هذا المشروع، لنجنى ثمار الإنتاج منه خلال عام ، مع وضع برنامج زمنى لمراحل العمل، وخاصة فى ظل التسهيلات والتيسيرات العديدة التى قدمتها المحافظة للقائمين على التنفيذ، مؤكداً على أن الاهتمام بملف الاستثمار يقع ضمن أولويات العمل خلال الفترة الحالية من أجل تحقيق طفرة حقيقية فى عملية جذب وتشجيع وتعزيز الاستثمار، وتذليل مختلف التحديات بهدف بناء قاعدة إنتاجية متنوعة، وتحقيق تطور اقتصادى شامل يحقق عوائد إيجابية متعددة فى القريب العاجل.
من ناحية أخري، تستكمل أجهزة محافظة أسوان المختصة جهودها لتفعيل دور الاستراتيجية القومية للسكان وربطها بجهود التنمية تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى هذا الشأن.
من جهته، أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، توجيهاته بأهمية تحقيق التكامل والتنسيق بين كافة الجهات لإبراز ما يتم تنفيذه من جهود ملموسة وإنجازات متعددة فيما يتعلق بتنوع الأنشطة السكانية ، والأدوار التى تقوم بها اللجان التنسيقية لتكثيف الوعى نحو التفاعل الإيجابى مع القضية السكانية وتنظيم الأسرة ، فى ظل المتابعة المستمرة من وزارة التنمية المحلية بقيادة اللواء هشام آمنة.
وفى نفس السياق، قامت المهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام للمحافظة، بترأس الإجتماع الدورى للجنة التنسيقية للسكان بحضور مسئولى الجهات المختصة لمتابعة جهود الخطة التنفيذية للسكان ، ووجهت السكرتير العام إلى ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة من المجلس القومى للسكان بالتنسيق مع أعضاء اللجنة التنسيقية للوقوف على نتائج الخطة، وضمان الوصول إلى النتائج المرجوة ، وهو الذى يتكامل مع أهمية إعتماد الخطة الجديدة من رئيس الوحدة المحلية قبل عرضها على اللجنة التنسيقية والتأكيد على قياس المؤشرات السكانية.
وشددت السكرتير العام للمحافظة، على ضرورة التعريف بمحاور الإستراتيجية القومية للسكان الخمس، والمتمثلة فى محور تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية ، ومحور صحة الشباب والمراهقين، وأيضاً محور التعليم والمعرفة والوعى المجتمعى وتمكين المرأة وذلك من خلال الندوات التوعوية داخل القرى والنجوع لتحقيق المستهدف بشكل متناسق وكامل.
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