مصنع جديد فى أسوان لتعبئة المياه المعدنية باستثمارات 55 مليون جنيه

أسوان- صلاح المسن

التقى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بوفد إحدى الشركات الاستثمارية لاستكمال مشروع إنشاء مصنع لتعبئة المياه المعدنية وإنتاج العصائر الطبيعية بمنطقة الشلال بمدينة أسوان بتكلفة استثمارية تصل لأكثر من 55 مليون جنيه على مساحة 10 آلاف م2، وذلك استمراراً للجهود المتواصلة والمكثفة التى تبذلها محافظة أسوان لدعم المشروعات الاستثمارية بما يحقق معه المزايا النسبية والمردود الإيجابى منها ، وهو الذى يتوازى مع إيجاد الحلول الجذرية لمشكلة إرتفاع منسوب المياه الجوفية بمدينة أسوان.

جاء ذلك بحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، وأيضاً الدكتور حسن الشقطى المستشار الإقتصادى للمحافظة ، والعميد أحمد دنش المشرف العام على الاستثمار، وكذا محمد يوسف مدير عام الشئون القانونية بالمحافظة ، فضلاً عن وفد الشركة الذى ضم كل من وديان أسامة، وفجر أسامة ، والمهندس عصمت عزيز إستشارى المشروع.

وخلال اللقاء أكد اللواء أشرف عطية على ضرورة الجدية فى تنفيذ هذا المشروع، لنجنى ثمار الإنتاج منه خلال عام ، مع وضع برنامج زمنى لمراحل العمل، وخاصة فى ظل التسهيلات والتيسيرات العديدة التى قدمتها المحافظة للقائمين على التنفيذ، مؤكداً على أن الاهتمام بملف الاستثمار يقع ضمن أولويات العمل خلال الفترة الحالية من أجل تحقيق طفرة حقيقية فى عملية جذب وتشجيع وتعزيز الاستثمار، وتذليل مختلف التحديات بهدف بناء قاعدة إنتاجية متنوعة، وتحقيق تطور اقتصادى شامل يحقق عوائد إيجابية متعددة فى القريب العاجل.