اليوم السابع
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الثلاثاء، 18 يوليو 2023 08:48 ص
أكرم القصاص
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مصرع 5 أشخاص إثر تحطم طائرة صغيرة فى بولندا.. صور وفيديو

الثلاثاء، 18 يوليو 2023 08:24 ص
مصرع 5 أشخاص إثر تحطم طائرة صغيرة فى بولندا.. صور وفيديو تحطم طائرة صغيرة
وكالات

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لقى 5 أشخاص مصرعهم وأصيب ثمانية آخرون على الأقل في تحطم طائرة صغيرة فوق مستودع في مطار قرب وارسو ليل الاثنين، وفق ما أعلنت الشرطة.

تحطم طائرة

وبحسب موقع روسيا اليوم، وقع الحادث في مطار خريتسينو الصغير على بعد 47 كيلومترا شمال العاصمة البولندية.

 

 

وقال المتحدث باسم شرطة وارسو سيلفستر مارتشاك "هناك خمسة قتلى وثمانية جرحى" بينهم اثنان بحال خطرة، مشيرا إلى أن الشرطة تلقت بلاغا أوليا بشأن الحادث عند الساعة 19,39 بالتوقيت المحلي (17,39 ت غ) كان مصدره هذا المطار الصغير.

وقال مسعفون إن الطائرة وهي من طراز سيسنا 208 معدة لممارسة القفز بالمظلة كانت تقل ثلاثة أشخاص.

 

موقع الحادث
 

 

وتحطمت الطائرة فوق مستودع يتواجد فيه 13 شخصا لجأوا إليه للاحتماء تحسبا لعاصفة. وقضى قائد الطائرة في الحادث.

وأعلن مارتشاك "فتح تحقيق لكشف ملابسات التحطم"، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

 


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