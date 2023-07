مصرع 5 أشخاص إثر تحطم طائرة صغيرة فى بولندا.. صور وفيديو

لقى 5 أشخاص مصرعهم وأصيب ثمانية آخرون على الأقل في تحطم طائرة صغيرة فوق مستودع في مطار قرب وارسو ليل الاثنين، وفق ما أعلنت الشرطة.

وبحسب موقع روسيا اليوم، وقع الحادث في مطار خريتسينو الصغير على بعد 47 كيلومترا شمال العاصمة البولندية.

