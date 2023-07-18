مصرع شخص صدمته سيارة أعلى طريق أسيوط الزراعى

كتب: عبد الرحمن سيد

لقى شخص مصرعه بعدما صدمته سيارة مسرعة أعلى طريق أسيوط الزراعى بمنطقة البدرشين، وتم نقل المتوفى إلى المستشفى.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا مفاده وقوع حادث تصادم ووجود متوفى أعلى طريق فى البدرشين، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف، وبالفحص تبين اصطدام سيارة مسرعة بعامل، ما تسبب فى وفاته وجرى نقل جثة المتوفى إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، فيما يكثف رجال المباحث من جهودهم للقبض على السائق والسيارة المتسببة فى الحادث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.