مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

لقى شاب بقرية بمم التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية ، مصرعه صعقا بالكهرباء أثناء العمل في حفر طلمبة مياه بإحدى قرى المركز، تم تحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتلقى اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد مصطفي النشال مأمور مركز شرطة تلا، يفيد بمصرع شاب صعقا بالكهرباء أثناء العمل علي حفر طلمبة مياه بقريم بمم بدائرة المركز، بالانتقال والفحص من قوة أمنية بمركز تلا، تبين أن المتوفي شاب يبلغ من العمر 28 عاما، وتوفي صعقا كهربائى أثناء العمل في حفر طلميه مياه، بالقرب من الضغط العالي ، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.