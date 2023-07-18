مشروعات تنموية لدعم الأسر الأولى بالرعاية بأسوان تحت مظلة التحالف الوطنى

أسوان - عبد الله صلاح السبيع

أعلنت جمعية الاورمان عضو التحالف الوطنى للعمل الاهلى التنموى دعمها المستمر للاسر الاولى بالرعاية بقرى ونجوع مراكز محافظة أسوان.

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، فى بيان صحفى، أن جمعية الأورمان فى محافظة أسوان بداية من عام 2023 الى الان قامت بتسليم قروض حسنة لأصحاب المشاريع متناهية الصغر، وتم تسليم 135مشروعًا تنمويا لأصحاب المشروعات متناهية الصغر من الشباب والأسر الأولى بالرعاية من أبناء المحافظة،فضلا عن توزيع 10 آلاف كيلو لحوم أضاحي خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وأشار إلى أنه جرى اختيار الحالات المستحقة من خلال مديرية التضامن الإجتماعي بالمحافظة وتحت مظلة التحالف الوطنى، وذلك بهدف إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر كمساهمة من الجمعية فى النهوض بهذه الأسر، وخلق مصدر دخل دائم لها، يضمن لها تنمية مستمرة وتوفير فرص عمل للشباب.

وأوضح، أن جمعية الأورمان تشرف بأن تكون جزءً من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، فدوره يتمثل فى مساندة جهود الحكومة فى دعم الفئات المستهدفة من المواطنين والأكثر احتياجا بجميع محافظات الجمهورية وتسريع وتيرة التنمية من خلال تقديم الدعم العينى والنقدى بأشكال المساعدات الاجتماعية المختلفة للأيتام والأرامل ومعدومى الدخل.

وأوضح، أن الهدف من انشاء التحالف الوطنى هو التشاركية بين المؤسسات المختلفة، بعدما كانت تعمل في جزر منعزلة، أصبحت تعمل تحت مظلة واحدة وتصل إلى الأماكن المستحقة من خلال أبحاث ميدانية وتوجه المساعدات والقوافل الطبية المتميزة الشاملة للمناطق الأكثر احتياجا دون ازدواجية في توزيع الخدمات من خلال قاعدة بيانات تم إنشائها بين أعضاء التحالف والرقابة الإدارية لمنع ازدواج الخدمة وتوصيل المساعدات الحقيقية للمستحقين على مستوى الجمهورية.