اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 18 يوليو 2023 10:24 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

مساعد وزير التموين: مخزون القمح يكفى 6 أشهر

الثلاثاء، 18 يوليو 2023 09:23 م
مساعد وزير التموين: مخزون القمح يكفى 6 أشهر د. إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين
محمد شرقاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين، أن قرار روسيا بالانسحاب من "صفقة الحبوب" يعتبر نطاح سياسي اقتصادي، وأن الغرب ممثل في أوكرانيا، والجهة الأخرى روسيا، وأن العالم هو من سيدفع الثمن، بهذه القرارات.
 
وأضاف مساعد أول وزير التموين، خلال مداخلة مع الإعلامي سيد علي ببرنامج حضرة المواطن، أن أسعار الحبوب شهدت ارتفاع، وأن الطن الوحد ارتفاع 10 دولار، بعد قرار روسيا. 
 
ولفت إلي أن روسيا و أوكرانيا يمثلون 30 % من امتداد الحبوب بالعالم، وأن 55% من تلك الحبوب تذهب لـ الدول النامية.
 
وأشار إلي أن مصر لديها مخزون من القمح يكفي لـ 6 أشهر، وأن واردات القمح هذا العام وصلت لـ 3.6 ملايين طن، وأن إنتاجية القمح هذا العام كانت أعلي.
 
وتابع أن مصر أمنة ولا يوجد مشكلات بشأن توفير القمح لـ المصريين، وأن ما قامت به روسيا سيتأثر به الدول النامية.

ابراهيم عشماوى

التموين

القمح

سيد على

القمح الروسى



الموضوعات المتعلقة

وزير التموين يهنئ الرئيس السيسى بمناسبة حلول العام الهجرى الجديد

الثلاثاء، 18 يوليو 2023 05:00 م

وزارة التموين:"الكارت الموحد" ليس بديلا عن بطاقات صرف السلع والخبز المدعم

الأحد، 16 يوليو 2023 12:00 ص

وزارة التموين تطلب إضافة سيارات بيع السلع الغذائية لقانون تنمية المشروعات

الإثنين، 10 يوليو 2023 12:00 م

وزير التموين: تدريب ‏طلاب الجامعات للاندماج ‏فى سوق العمل بعد التخرج ‏

الأحد، 09 يوليو 2023 09:20 ص

وزارة التموين تعلن صرف 43% من مقررات يوليو حتى الآن

السبت، 08 يوليو 2023 06:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة