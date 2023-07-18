مسؤول بالبيت الأبيض: لا نشجع على ضرب أهداف داخل روسيا

أ.ش.أ

أكد منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي بالبيت الأبيض جون كيربي، أن الولايات المتحدة لا تشجع على ضرب أهداف داخل روسيا.

وقال كيربي - في تصريحات أوردتها قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الثلاثاء - "بالنسبة للضربات داخل روسيا أوضحنا لأوكرانيا أننا لا نشجع على ذلك ولا نساعد في توجيه ضربات داخل روسيا، وما نحاول أن نفعله منذ 16 شهرا هو التأكد من أنهم يمكنهم الدفاع عن أراضيهم وصد الهجوم الروسي على الأراضي الأوكرانية".

وأضاف منسق الاتصالات الاستراتيجية أن القرم أرض أوكرانية، ومن ثم يحق للأوكرانيين استردادها والدفاع عنها.