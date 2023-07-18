مديرية العمل بأسوان تعلن عن فتح باب التقديم للدورة التدريبية على الطاقة الشمسية

أسوان - عبد الله صلاح السبيع

أعلنت مديرية العمل بأسوان، عن أنه سيتم فتح باب التقديم للدورة التدريبية على الطاقة الشمسية بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمى التابع للأمم المتحدة WFP ، وذلك فى الفترة من 24 إلى 29 يوليو الجارى.

وذكر بيان صادر لمحافظة أسوان ، أنه يتم التقديم إلكترونياً " On Line " على الموقع رقم " https://www.surveymonkey.com/r/solarPower2 " حيث سيتم تنفيذ الدورة التدريبية بمركز التدريب المهنى التابع المديرية بالمحمودية للشباب من الجنسين وذوى الهمم.

ومن جانبه أشار فوزى صابر، مدير مديرية العمل بأسوان، إلى أن هناك مميزات عديدة للتدريب تتمثل فى منح شهادة معتمدة من وزارة العمل وبرنامج الأغذية العالمى ، بالإضافة إلى صرف بدل إنتقال نقدى يومى قدرة 60 جنيهاً لكل متدرب تصرف فى نهاية الدورة التدريبية ، مع صرف وجبة خفيفة خلال اليوم للتدريبى عبارة عن أدوات كتابية وكل ما يلزم التدريب ، كما يتم إعطاء الأولوية فى فرص العمل التى توفرها المديرية داخل المحافظة وخارجها.

وأوضح، أن شروط التقديم الحصول على مؤهل عالى أو متوسط ، وألا يزيد السن عن 35 سنة ، وإجتياز المقابلة الشخصية ، فيما تضم الأوراق المطلوبة صور من بطاقة الرقم القومى ، والمؤهل الدراسى ، وصورتين شخصيتين ، وأيضاً صورتين للموقف من التجنيد ، وشهادة قيد ، وكعب عمل ، مع إرفاق السيرة الذاتية للمتقدم ، ومن المقرر أن تصل مدة التدريب إلى 20 يوما.