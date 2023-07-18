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محافظ كفر الشيخ: الانتهاء من تحديث المخطط الاستراتيجى العام لمدينة كفر الشيخ

الثلاثاء، 18 يوليو 2023 11:52 م
محافظ كفر الشيخ: الانتهاء من تحديث المخطط الاستراتيجى العام لمدينة كفر الشيخ جانب من اعتماد المخطط التفصيلي لمدينة كفر الشيخ
كفر الشيخ- محمد سليمان

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أعلن اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، عن الانتهاء من تحديث المخطط الاستراتيجي العام لمدينة كفر الشيخ، والذي تم إعداده بمعرفة الهيئة العامة للتخطيط العمراني بالاشتراك مع الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة، وذلك وفقا للحيز العمراني المعدل والمعتمد من اللجنة الدائمة لاعتماد الأحوزة العمرانية في 3 نوفمبر 2021،  بمسطح إجمالي 2985 فدان منها 778 فدان خدمات إقليمية بطاقة استيعابية 254 ألف نسمة حتى عام الهدف وفي ضوء الاشتراطات البنائية الجديدة  للمدن المصرية وموافقة هيئة عمليات القوات المسلحة بوزارة الدفاع على مشروع المخطط الاستراتيجي العام لمدينة كفر الشيخ وذلك تمهيدا للعرض على رئاسة مجلس الوزراء واعتماده من الدكتور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.

جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشى نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء تامر سعيد ،السكرتير العام للمحافظة، واللواء عبد الغفار الديب السكرتير العام المساعد، والمهندس حسن موافي رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والمهندسة فاطمة الشوادفي، مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية، والمهندس ممدوح عبد الحليم، رئيس المركز الإقليمي لتخطيط وتنمية إقليم الدلتا، والمهندس مصطفى البخ بالمركز الإقليمي للتخطيط.

توقيع المخطط التفصيلي لمدينة كفر الشيخ
توقيع المخطط التفصيلي لمدينة كفر الشيخ

 

جانب من اعتماد المخطط التفصيلي لمدينة كفر الشيخ
جانب من اعتماد المخطط التفصيلي لمدينة كفر الشيخ

 

جانب من اعتماد المخطط التفصيلي
جانب من اعتماد المخطط التفصيلي

 

محافظ كفر الشيخ يعتمد المحطط التفصيلي للمحافظة
محافظ كفر الشيخ يعتمد المحطط التفصيلي للمحافظة

 

 

 


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