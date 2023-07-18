محافظ كفر الشيخ: الانتهاء من تحديث المخطط الاستراتيجى العام لمدينة كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

أعلن اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، عن الانتهاء من تحديث المخطط الاستراتيجي العام لمدينة كفر الشيخ، والذي تم إعداده بمعرفة الهيئة العامة للتخطيط العمراني بالاشتراك مع الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة، وذلك وفقا للحيز العمراني المعدل والمعتمد من اللجنة الدائمة لاعتماد الأحوزة العمرانية في 3 نوفمبر 2021، بمسطح إجمالي 2985 فدان منها 778 فدان خدمات إقليمية بطاقة استيعابية 254 ألف نسمة حتى عام الهدف وفي ضوء الاشتراطات البنائية الجديدة للمدن المصرية وموافقة هيئة عمليات القوات المسلحة بوزارة الدفاع على مشروع المخطط الاستراتيجي العام لمدينة كفر الشيخ وذلك تمهيدا للعرض على رئاسة مجلس الوزراء واعتماده من الدكتور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.