محافظ سوهاج يتفقد توسعات سوق مدينة ناصر الحضرى الجديد.. صور

سوهاج عمرو خلف

تفقد اللواء طارق الفقى، محافظ سوهاج ، اليوم، سوق مدينة ناصر الحضرى الجديد، والتوسعات الجديدة التى تستهدف استيعاب أكبر عدد ممكن من الباعة الجائلين، واطمأن على انتظام حركة البيع والشراء بالسوق الجديدة دون أى معوقات، وذلك بحضور اللواء علاء عبد الجابر السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء ضياء الدين أبو العزم استشارى الدعم المؤسسى للتنمية ببرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والمهندسة هبة عبد الحميد وكيل وزارة الإسكان بالمحافظة، وعلى لطفى رئيس حى شرق سوهاج.

شملت جولة المحافظ بالسوق تفقد موقع إنشاء الباكيات الإضافية بعدد 48 باكية على مساحة 650 مترا مسطحا؛ ليصبح إجمالى السوق 122 باكية و 114 محلا تجاريا، على مساحة 6400 متر مسطح، ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، كما تفقد المحافظ المحلات التي تم تسكينها بالمرحلة الأولى لأنشطة اللحوم والمجمدات والإكسسوارات والخردوات.

وشدد الفقى، خلال جولته بالسوق، على منع وجود أى باعة جائلين بمحيط السوق، والتأكد من التزام الباعة بالأماكن المخصصة لهم داخل السوق، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، موجها مسئولي حي شرق سوهاج بتكثيف أعمال النظافة، ورفع التراكمات، بشكل يومي، حفاظا على المظهر الحضاري اللائق للسوق.

والتقى المحافظ خلال جولته بعدد من المواطنين المترددين على السوق الذين عبروا عن سعادتهم بالسوق الجديدة، والقضاء على العشوائيات، كما التقى عددا من الباعة وأصحاب الباكيات واستمع إلى مطالبهم.