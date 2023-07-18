محافظ سوهاج يتفقد ترعة أخميم الغربية بقرية "نيدة" تمهيدا لبدء أعمال التغطية

تفقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، خلال جولته الميدانية اليوم ترعة " أخميم الغربية " بنطاق قرية " نيدة " بمركز أخميم، وذلك تمهيدا لبدء أعمال تغطية الترعة خلال الأيام القليلة القادمة، يرافقه المهندس مجدي إبراهيم وكيل وزارة الري بسوهاج، ولطفي محمد علي رئيس مركز ومدينة أخميم.
وأوضح وكيل وزارة الري أن أعمال التغطية بالترعة تبدأ من مدخل مدينة سوهاج أمام المدينة الجامعية للطالبات، ولمسافة 700 متر بإتجاه طريق سوهاج/ نيدة، وبتكلفة 19 مليون و 860 ألف جنيه، ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، مشيرا إلى أن المشروع يهدف إلى توسعة الطريق، والحفاظ على البيئة.
كما تفقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، أعمال إنشاء مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة، والذي يتم إنشاؤه بديوان عام المحافظة، للوقوف على نسب التنفيذ، وإزالة أية معوقات، بحضور المهندسة هبة عبد الحميد وكيل وزارة الإسكان بالمحافظة، والمهندس نشأت إسماعيل مسئول الشركة المنفذة.
وأكد محافظ سوهاج أن مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة يهدف إلى تحقيق الأمن والأمان من خلال شبكة موحدة ومؤمنة لاتصالات وتطبيقات وأنظمة الجهات الحكومية، لافتا إلى أن المركز يهدف إلي تحسين جودة خدمات الإغاثة والطوارئ وتقليل زمن الاستجابة للحدث، والتعاون والتكامل بين كافة الجهات المعنية وإتاحة البيانات.
وأشار "الفقي" إلى أن مركز السيطرة الموحد يعد نقلة حضارية كبرى في التعامل مع الأزمات والطوارئ من خلال منظومة موحدة تضم جميع الوزارات والهيئات ودواوين المحافظات بالدولة، مما يساهم بشكل كبير في التدخل السريع وقت حدوث الأزمات، واستكمالا لمسيرة الدولة نحو التحول الرقمي، موجها الشركة المنفذة بسرعة انتهاء الأعمال والالتزام بأعلى معايير الجودة أثناء التنفيذ.
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