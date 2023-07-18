محافظ جنوب سيناء يتفقد مبنى الرصد الأمنى الموحد بشرم الشيخ استعدادًا لافتتاحه

ويعد مبنى الرصد الأمني هو المركز المخصص للتحكم الشامل والمركزي للمنظومات الأمنية بجميع مدن المحافظة وبالأخص تأمين مدينة شرم الشيخ بالكامل والطريق الأوسط والدائري بالكاميرات البانورامية والأمنية، وكذا تأمين جميع مدن المحافظة وطريق "شرم الشيخ - النفق"، وطريق "شرم الشيخ- طابا" من مكان مركزي واحد عن طريق شبكات مؤمنة جاري تنفيذها عن طريق جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، والشركة العربية العالمية للبصريات.

رافق محافظ جنوب سيناء خلال الجولة اللواء أحمد الإسكندراني السكرتير العام، واللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، واللواء رماح هاشم، رئيس مدينة شرم الشيخ، وكان في انتظاره بموقع العمل ممثلي الشركات المشرفة والمنفذة للمشروع.