محافظ جنوب سيناء يتابع آخر المستجدات الخاصة بالأعمال الإنشائية للقرية التراثية

وأشار محافظ جنوب سيناء، إلي أن القرية التراثية تشمل 10 ورش حرفية وقاعتين عرض، ومخازن، ومسرح مكشوف، ومطعم بدوي، وحدائق مفتوحة ولاند سكيب.

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ولفت محافظ جنوب سيناء، إلي أنه تم الانتهاء من أعمال المنصة الرئيسية ومدرجات الجمهور والوحدة البيطرية وفرشها، والمرحلة الأولي من أماكن إيواء الهجن، ومسجد الهجن، وشبكة الطرق واللاند سكيب والجداريات الفنية.