محافظ جنوب سيناء يتابع آخر المستجدات الخاصة بالأعمال الإنشائية للقرية التراثية

أجرى اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، جولة تفقدية بمدينة شرم الشيخ، اليوم الثلاثاء، تابع فيها آخر المستجدات الخاصة بالأعمال الإنشائية للقرية التراثية التي يتم إنشاؤها بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.
وأشار محافظ جنوب سيناء، إلي أن القرية التراثية تشمل 10 ورش حرفية وقاعتين عرض، ومخازن، ومسرح مكشوف، ومطعم بدوي، وحدائق مفتوحة ولاند سكيب.
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ولفت محافظ جنوب سيناء، إلي أنه تم الانتهاء من أعمال المنصة الرئيسية ومدرجات الجمهور والوحدة البيطرية وفرشها، والمرحلة الأولي من أماكن إيواء الهجن، ومسجد الهجن، وشبكة الطرق واللاند سكيب والجداريات الفنية.
وأشار المحافظ إلى أن ذلك في اطار الاستعداد لافتتاح القرية وإقامة مهرجان التراث والثقافة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، والثقافة، بمشاركة وفود من عدة دول عربية.
رافق محافظ جنوب سيناء خلال الجولة اللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، واللواء رماح هاشم، رئيس مدينة شرم الشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية، وكان باستقباله بموقع العمل ممثلي الشركات والجهات المنفذة والمشرفة علي التنفيذ.
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